США не соблюдают санкции против РФ, заявили СМИ

США оказывают давление на Европу в вопросе расширения и соблюдения антироссийских санкций, однако сами продолжают заключать сделки с РФ, заявил немецкий журналист в своей статье.

Сделка американского концерна с российским холдингом, в ходе которой Штаты закупили у РФ четыре ракетных двигателя, свидетельствует о том, что США продолжают заключать тайные сделки с Россией вопреки антироссийским санкциям, пишет Андре Баллин, журналист немецкой газеты Handelsblatt.

«В случае с закупкой ракетных двигателей, необходимых для доставки грузов на МКС, очевидно, что коммерческая выгода одержала верх над политикой. Разработка собственного ракетного двигателя обойдется США как минимум в три миллиарда долларов», - отмечает немецкий журналист.

Баллин также приводит в пример переговоры российской и американской сторон по поводу закупки пистолетов типа «Оса», которыми уже вооружены полицейские штата Аризона. Журналист отмечает, что производитель пистолетов находится в европейских санкционных списках, но не в американских.

«Возможно, именно поэтому в Европе так сильно сопротивляются исходящим из Белого дома указам, которые касаются двусторонних энергетических проектов с Россией», - цитирует RT.