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США не соблюдают санкции против РФ, заявили СМИ
7 сентября 2018, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]
США оказывают давление на Европу в вопросе расширения и соблюдения антироссийских санкций, однако сами продолжают заключать сделки с РФ, заявил немецкий журналист в своей статье.
Сделка американского концерна с российским холдингом, в ходе которой Штаты закупили у РФ четыре ракетных двигателя, свидетельствует о том, что США продолжают заключать тайные сделки с Россией вопреки антироссийским санкциям, пишет Андре Баллин, журналист немецкой газеты Handelsblatt.
«В случае с закупкой ракетных двигателей, необходимых для доставки грузов на МКС, очевидно, что коммерческая выгода одержала верх над политикой. Разработка собственного ракетного двигателя обойдется США как минимум в три миллиарда долларов», - отмечает немецкий журналист.
Баллин также приводит в пример переговоры российской и американской сторон по поводу закупки пистолетов типа «Оса», которыми уже вооружены полицейские штата Аризона. Журналист отмечает, что производитель пистолетов находится в европейских санкционных списках, но не в американских.
«Возможно, именно поэтому в Европе так сильно сопротивляются исходящим из Белого дома указам, которые касаются двусторонних энергетических проектов с Россией», - цитирует RT.
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