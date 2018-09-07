Землетрясение произошло на юго-востоке Ирана

Утром в пятницу, 7 сентября, на юго-востоке Ирана было зафиксировано землетрясение. Соответствующую информацию сегодня предоставили сотрудники Геологической службы Соединенных Штатов Америки.

Магнитуда подземных толчков, согласно последним данным, составляла 5,5 балла по шкале Рихтера. Землетрясение было замечено в 6.23 по местному времени, его эпицентр находился в 126 километрах от города Бам в иранской провинции Керман. Очаг располагался на глубине 10 километров.

Как уточняет сегодня РИА "Новости", сообщений о жертвах и разрушениях в ходе землетрясения в Иране к настоящему моменту не поступало.