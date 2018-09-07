Эксперт оценил заявление о «колоссальных запасах газа» на Украине

Заявление депутата Верховной рады Украины Сергея Таруты о том, что Украина имеет «колоссальные» запасы газа и скоро станет его экспортировать, прокомментировал политолог и экономист Александр Дудчак. На Украине заявили о «колоссальных» запасах газа

«Обеспечение страны газом – больная тема для Украины. Поэтому многие пытаются на ней пиариться. Рассказы о «колоссальных объемах» запасов газа мы уже слышали лет десять назад от Польши. Поляки тогда собирались экспортировать свой сланцевый газ чуть ли не в Сибирь», - сказал эксперт.

«Все эти разговоры – просто морковка для украинского осла. Каждый предвыборный цикл новая. Во-первых, следует убедиться, что украинский газ, о запасах которого идет речь, все-таки горит. Во-вторых, технологии добычи этого газа требуют большого количества воды, а у них даже на полив огорода не всегда хватает», - считает Александр Дудчак, мнение которого приводит RT.