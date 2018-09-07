Ученые: на Аляске произошло цунами высотой 200 метров
7 сентября 2018, 10:03 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые из Университета штата Вашингтон в Такоме сообщили, что таяние ледников на Земле способно привести к возникновению гигантских цунами. Одно из таких явлений недавно было замечено на Аляске.
Оказалось, что в 2015 году из-за таяния ледника Тиндалл и схода в море оползня произошло гигантское цунами высотой около 200 метров. Волна обрушилась на побережье фьорда Таан, где никто не живет – именно поэтому случившееся не привело к жертвам.
Как уточняет издание Scientific Reports, обнаружить следы недавнего цунами удалось в ходе исследования и анализа почвы, деревьев и камней. За последние сто лет это цунами стало четвертым по величине. Не исключено, что в будущем подобные инциденты могут произойти у берегов Норвегии, Гренландии и Патагонии.
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