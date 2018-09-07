Ученые: на Аляске произошло цунами высотой 200 метров

Ученые из Университета штата Вашингтон в Такоме сообщили, что таяние ледников на Земле способно привести к возникновению гигантских цунами. Одно из таких явлений недавно было замечено на Аляске.

Оказалось, что в 2015 году из-за таяния ледника Тиндалл и схода в море оползня произошло гигантское цунами высотой около 200 метров. Волна обрушилась на побережье фьорда Таан, где никто не живет – именно поэтому случившееся не привело к жертвам.

Как уточняет издание Scientific Reports, обнаружить следы недавнего цунами удалось в ходе исследования и анализа почвы, деревьев и камней. За последние сто лет это цунами стало четвертым по величине. Не исключено, что в будущем подобные инциденты могут произойти у берегов Норвегии, Гренландии и Патагонии.