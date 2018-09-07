Эксперт оценил слова члена делегации США о законности референдума в Крыму

Российский специалист в пятницу прокомментировал слова представителя американской делегации, прибывшей в Крым, о том, что референдум в 2014 году являлся законным волеизъявлением жителей полуострова.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что Соединенными Штатами Америки управляет весьма маленькая и консолидированная группа людей. Для них не имеют значения никакие мнения, они нацелены лишь на собственную выгоду.