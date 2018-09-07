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ВСУ предрекли попадание в новый «котел» в ходе операции по военному разгрому ДНР
7 сентября 2018, 08:53 [ «Аргументы Недели» ]
Киевское командование подготовило реальный план военного разгрома ДНР, однако реализация этого замысла может привести к попаданию Вооруженных сил Украины в новый «котел». Об этом говорится в материале, появившемся на страницах российских СМИ.
После убийства главы ДНР Александра Захарченко в армии республики заявили о том, что Украина намерена в скором времени начать наступление на южном направлении. Детали предполагаемой операции озвучил спикер ополченцев Эдуард Басурин.
Данный план имеет право на жизнь, но весьма вероятно, что при его осуществлении ВСУ будут окружены, полагает интернет-издание «Взгляд». В опубликованной им статье отмечается, что при продвижении украинских войск в направлении села Розы Люксембург на флангах останутся крупные группировки ДНР. Это грозит попаданием в новый «котел», который предполагает потери и репутационный ущерб.
Ранее сообщалось, что наступление киевских силовиков в Донбассе может сорваться из-за плохой погоды.
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