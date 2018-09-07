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Бориса Джонсона выставили из дома после очередной измены
7 сентября 2018, 08:26 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший министр иностранных дел Великобритании, бывший мэр Лондона Борис Джонсон теперь еще и бывший муж. Супруга выставила его за дверь после очередной интрижки Джонсона на стороне.
С 1994 года Борис Джонсон женат на Марине Уилер. Однако постоянством «мистер Блондин» не отличается. Супруга уже дважды выгоняла его из дома. В первый раз это произошло в 2004 году после связи с журналисткой Петронеллой Уайатт. Во второй раз британский политик проштрафился в 2010 году, закрутив роман на стороне с искусствоведом Хелен Макинтайр.
Однако, как говорится, «ради детей», а у Бориса Джонсона и Марины Уилер их четверо, супруга позволяла блудному мужу вернуться в семью. Но на этот раз – все, женское терпение лопнуло. Лара, старшая дочь Бориса и Марины, заявила, что «мать больше никогда не вернет домой этого эгоистичного ублюдка».
Стоит отметить, что за 25 лет брака Марина Уилер, являющаяся специалистом в области прав человека, стала не только и женой и матерью детей Бориса Джонсона, но и его доверенным лицом и политическим советником. После развода его политическая карьера может обратиться в прах, пишет «КП».
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