На Украине заявили о «колоссальных» запасах газа

Депутат Верховной рады Украины Сергей Тарута заявил, что запасы природного газа в стране «колоссальны». По мнению народного избранника, нужны только инвестиции в нефтегазовую отрасль страны.

«Украина имеет колоссальные запасы газа. По объему третьи в Европе и одни из самых больших в мире. На страну нужно только пять-семь миллиардов инвестиций в нефтегазовую отрасль с применением новых современных технологий. И наша независимость по импорту будет полностью обеспечена». – заявил украинский нардеп в телеэфире.

Согласно перспективному видению Сергея Таруты, уже через пять лет после таких инвестиций в стране снизятся цены на газ. А через десять лет Украина сможет стать одним из крупнейших в мире экспортеров голубого топлива.

«Будет больше прибыли. Больше будет зарабатывать бюджет, каждое предприятие и человек. Мы будем потреблять гораздо меньше импортного газа и нефти. Это даст нам стабильность», - приводит «КП» мнение депутата.