На Украине заявили о «колоссальных» запасах газа
7 сентября 2018, 07:33 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Верховной рады Украины Сергей Тарута заявил, что запасы природного газа в стране «колоссальны». По мнению народного избранника, нужны только инвестиции в нефтегазовую отрасль страны.
«Украина имеет колоссальные запасы газа. По объему третьи в Европе и одни из самых больших в мире. На страну нужно только пять-семь миллиардов инвестиций в нефтегазовую отрасль с применением новых современных технологий. И наша независимость по импорту будет полностью обеспечена». – заявил украинский нардеп в телеэфире.
Согласно перспективному видению Сергея Таруты, уже через пять лет после таких инвестиций в стране снизятся цены на газ. А через десять лет Украина сможет стать одним из крупнейших в мире экспортеров голубого топлива.
«Будет больше прибыли. Больше будет зарабатывать бюджет, каждое предприятие и человек. Мы будем потреблять гораздо меньше импортного газа и нефти. Это даст нам стабильность», - приводит «КП» мнение депутата.
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