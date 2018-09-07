Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров решил продемонстрировать журналистам свой любимый интернет-мем про "отравителей" экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Лавров показал картинку корреспонденту телеканала РЕН ТВ. На фотографии изображены комики Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов в смешных образах и написано, что это Александр Петров и Руслан Боширов. Людей с такими именами британские власти подозревают в нападении на Скрипалей.

Напомним, 4 марта текущего года в Солсбери нервно-паралитическим веществом были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Это стало причиной для возникновения международного скандала. Москва категорически отрицает свою причастность к случившемуся.