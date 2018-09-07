Ангела Меркель впервые публично поддержала действия РФ в Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые поддержала действия России на территории Сирии. Немецкий политик в минувший четверг, 6 сентября, прокомментировала операцию в сирийской провинции Идлиб.

Согласно последней информации, Меркель подчеркнула, что необходимо принять меры для борьбы с радикальными силами, однако в то же время защитить мирных жителей Сирии. Как уточняет издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, канцлер ФРГ призвала всех приложить максимальные усилия к тому, чтобы избежать гуманитарной катастрофы в САР.

По словам Ангелы Меркель, она уже обсудила данный вопрос с лидерами Российской Федерации и Турции.

Немецкая газета также сообщила, что операция в Сирии осложнялась попытками боевиков использовать мирных жителей в качестве "живых щитов".