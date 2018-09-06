Лондон пригрозил Москве новыми санкциями

Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что в связи с новой информацией по делу Скрипалей Лондон будет рассматривать вопрос расширения ограничительных мер в отношении Москвы.

«Мы будем обсуждать с нашими партнерами, какие шаги предпринять лучше всего», — сказала Пирс.

Сегодня Франция, ФРГ, США и Канада присоединились к выводам Великобритании по Солсбери. Они согласились тем, что подозреваемые в отравлении семьи являются сотрудниками ГРУ. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небезя заявил, что на заседании СБ ООН Москва услышала «бездоказательный лживый коктель» по делу Скрипалей, вместо фактов.