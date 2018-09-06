//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Телеведущая Виктория Боня рассталась со своим французским миллиардером
- В Санкт-Петербурге за песни Бузовой оштрафовали ресторан
- Адвокат: Степаненко хочет помешать новому браку Петросяна
- Верка Сердючка решила вернуться на сцену
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Лондон пригрозил Москве новыми санкциями
6 сентября 2018, 22:45 [ «Аргументы Недели» ]
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что в связи с новой информацией по делу Скрипалей Лондон будет рассматривать вопрос расширения ограничительных мер в отношении Москвы.
«Мы будем обсуждать с нашими партнерами, какие шаги предпринять лучше всего», — сказала Пирс.
Сегодня Франция, ФРГ, США и Канада присоединились к выводам Великобритании по Солсбери. Они согласились тем, что подозреваемые в отравлении семьи являются сотрудниками ГРУ. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небезя заявил, что на заседании СБ ООН Москва услышала «бездоказательный лживый коктель» по делу Скрипалей, вместо фактов.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Общество
Стал известен сценарий победы российских войск над ВСУ без единого выстрела
//Новости Гнездо.ру
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Украина создаст корабельно-катерную группировку в Азовском море
//Хайтек
//Новости партнеров
//Политика
//Туризм
В Армянске вывезли из зоны химического выброса более четырех тысяч детей
//Общество
//Общество
В Ялте проливные дожди, улицы и подземные переходы затоплены
//Новости СМИ2
//Криминал
//В мире
//В мире
СМИ: Дональд Трамп подозревает в заговоре свое окружение
//Новости Redtram
Россельхознадзор временно ввел ограничения на поставки свинины из Болгарии
//Общество
«Единая Россия» внесла первые поправки в пенсионный проект в Госдуму
//Общество
В подвергшееся обстрелу Ленинское привезли гуманитарку (Фоторепортаж)
//Политика
//В мире
//Мнение
Синдром Набиуллиной можно вылечить
//Общество
Научно-практический центр детской психоневрологии отметил свой юбилей
//Общество
Видео: в Тамбове из цирка-шапито сбежали два верблюда и пони
//В мире
//Наука
NASA обещает миллион долларов за изготовление сахара на Марсе
//В мире
//Общество
//Общество