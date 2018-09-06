В Турции в районе Стамбула потерпел крушение вертолет

В Мраморном море около турецкого города Стамбул потерпел крушение частный вертолет. По предварительным данным, на борту вертолета находились два человека - пилот и пассажир.

Об этом сообщает телеканал NTV. На кадрах, показанных в эфире, видны спасенные люди и обломки машины, находящиеся на поверхности воды. Не исключается, что вертолет упал из-за плохих погодных условий.

Пострадавшие были немедленно госпитализированы с места аварии для оказания им медицинской помощи. Однако один из них позднее скончался в медучреждении, несмотря на все усилия врачей.