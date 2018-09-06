В Турции в районе Стамбула потерпел крушение вертолет
6 сентября 2018, 22:03 [ «Аргументы Недели» ]
В Мраморном море около турецкого города Стамбул потерпел крушение частный вертолет. По предварительным данным, на борту вертолета находились два человека - пилот и пассажир.
Об этом сообщает телеканал NTV. На кадрах, показанных в эфире, видны спасенные люди и обломки машины, находящиеся на поверхности воды. Не исключается, что вертолет упал из-за плохих погодных условий.
Пострадавшие были немедленно госпитализированы с места аварии для оказания им медицинской помощи. Однако один из них позднее скончался в медучреждении, несмотря на все усилия врачей.
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