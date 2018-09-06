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Небензя: РФ услышала в ООН «набор лжи» по делу Скрипалей

6 сентября 2018, 20:19 [ «Аргументы Недели» ]

Небензя: РФ услышала в ООН «набор лжи» по делу Скрипалей
wikipedia.org

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия на заседании СБ ООН рассчитывала услышать что-то новое по «делу Скрипалей», а в итоге услышала «коктель лжи».

«В сегодняшних выступлениях мы услышали все тот же набор лжи о якобы двойных агентах как законной цели убийства для российских спецслужб, о тренировках российских спецслужб по использованию химических отравляющих веществ, о разработке в России боевых отравляющих веществ, о кибератаках, попытках госпереворота в Македонии и много еще чего. Я не буду перечислять весь этот бездоказательный лживый коктейль», — сообщил Небензя, пишут РИА Новости.

4 марта 2018 года в английском городе Солсбери произошло отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Правительство Великобритании заявило, что к этому делу причастна Российская Федерация, однако Москва не раз отрицала это.

Недавно Лондон озвучит имена «подозреваемых»: Руслан Боширов и Александр Петров. По словам премьера Британии Терезы Мэй, двое мужчин являются сотрудниками военной разведки ГРУ. Российская сторона заявила, что эти имена «ничего не говорят».

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