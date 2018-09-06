Мощное землетрясение зафиксировано у берегов Фиджи
6 сентября 2018, 20:02 [ «Аргументы Недели» ]
Мощное землетрясение магнитудой 8,1 произошло в четверг, 6 сентября, у берегов архипелага Фиджи. Об этом сегодня сообщила Геологическая служба Соединенных штатов Америки.
«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 669 километров в 115 километрах к юго-востоку от населенного пункта Сува», - значится в сообщении, передает ТАСС.
Также в сообщении подчеркивается, что очаг землетрясения залегал слишком глубоко, чтобы спровоцировать цунами, поэтому угрозы на данный момент нет.
О возможных пострадавших в результате ЧП неизвестно. Также на текущий момент не поступало никаких данных о разрушениях, вызванных землетрясением.
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