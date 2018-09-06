Украина создаст корабельно-катерную группировку в Азовском море

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение создать корабельно-катерную группировку в Азовской море.

«СНБО Украины утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей», — приводит слова пресс-службы ведомства РИА Новости.

При этом уточняется, что речь идёт о развитии соответствующей инфраструктуры и об усилении военно-морского присутствия в Азовском море. Помимо этого, было принято решение об усилении защиты ядерных материалов и установок, а также радиоактивных отходов и других источников ионизирующего излучения на Украине.