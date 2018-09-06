Некоторые западные страны присоединились к выводам Великобритании по Солсбери
6 сентября 2018, 19:28 [ «Аргументы Недели» ]
Франция, ФРГ, США, Канада присоединились к выводам Великобритании по Солсбери. Западные страны также поприветствовали прогресс в расследовании дела об отравлении семьи Скрипалей.
«Мы приветствуем прогресс, достигнутый в расследовании отравлений Сергея и Юлии Скрипалей и принимаем во внимание вчерашнее обвинение в адрес двух подозреваемых в покушении на убийство. Мы высоко оцениваем работу британской полиции и всех тех, кто участвует в этом расследовании», — приводит слова РИА Новости пресс-службы правительства Германии.
Отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло четвертого марта 2018 года в английском городе Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что к этому делу причастна Россия, однако Москва не раз отрицала свою причастность к этому инциденту.
Недавно Лондон озвучит имена «подозреваемых». По словам премьера Британии Терезы Мэй, двое мужчин являются сотрудниками военной разведки ГРУ.
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