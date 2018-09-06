СМИ: Дональд Трамп подозревает в заговоре свое окружение

Агентство Axios со ссылкой на источники из окружения президента сообщили, что глава Белого дома Дональд Трамп склонен верить в существование заговора в своём окружении. По данным портала, американский лидер подозревает большинство своих окружающих, включая бывших соратников, в причастности к утечке данных из Белого дома.

Один из источников сообщил, что в 2017 году политик даже носил с собой список имён, которые могли способствовать, по его мнению, утечке информации. По словам одного из чиновников, когда они были в комнате Рузвельта, Трамп во время разговора часто оборачивался, чтобы посмотреть, кто сидит вдоль стен за ним, пишут РИА Новости.

При этом некоторые сотрудники Белого дома признавались, что американский лидер часто бывает «неуравновешен».