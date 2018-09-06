РФ планирует поставлять сжиженный природный газ во Вьетнам

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия планирует поставлять сжиженный природный газ во Вьетнам. Об этом он сообщил по итогам переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуеном Фу Чонгом.

«Наши компании занимаются также переработкой нефти, планируют поставки во Вьетнам сжиженного природного газа, производство и реализацию газомоторного топлива», – приводит слова российского лидера РИА Новости.

Помимо этого, Президент Российской Федерации подчеркнул, что работы по созданию Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме продолжаются.