РФ планирует поставлять сжиженный природный газ во Вьетнам
6 сентября 2018, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия планирует поставлять сжиженный природный газ во Вьетнам. Об этом он сообщил по итогам переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуеном Фу Чонгом.
«Наши компании занимаются также переработкой нефти, планируют поставки во Вьетнам сжиженного природного газа, производство и реализацию газомоторного топлива», – приводит слова российского лидера РИА Новости.
Помимо этого, Президент Российской Федерации подчеркнул, что работы по созданию Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме продолжаются.
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