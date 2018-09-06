СМИ: Турция начала возводить площадку для российского С-400
6 сентября 2018, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]
Американский телеканал CNBC полагает, что Турция проводит работы по возведению площадки, где будет установлен российский зенитный ракетный комплекс С-400.
В докладе разведывательных спецслужб, опубликованном месяц назад, есть спутниковые снимки, на которых виден объект для пусков и бункеры. Как сообщает телеканал со ссылкой на источник, новая конструкция соответствует российскому комплексу С-400.
Напомним, что в декабре прошлого года Российская Федерация и Турция подписали кредитное соглашение по С-400. Два государства также договорились о технологическом сотрудничестве в развитии производства С-400 в Турции. Представители НАТО и Соединённые Штаты не раз критиковали Анкару за такую сделку, пишут РИА Новости.
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