СМИ: Турция начала возводить площадку для российского С-400

Американский телеканал CNBC полагает, что Турция проводит работы по возведению площадки, где будет установлен российский зенитный ракетный комплекс С-400.

В докладе разведывательных спецслужб, опубликованном месяц назад, есть спутниковые снимки, на которых виден объект для пусков и бункеры. Как сообщает телеканал со ссылкой на источник, новая конструкция соответствует российскому комплексу С-400.

Напомним, что в декабре прошлого года Российская Федерация и Турция подписали кредитное соглашение по С-400. Два государства также договорились о технологическом сотрудничестве в развитии производства С-400 в Турции. Представители НАТО и Соединённые Штаты не раз критиковали Анкару за такую сделку, пишут РИА Новости.