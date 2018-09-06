Актер из «Терминатора» скончался после занятий йогой

Американский актер, племянник 35-го президента Соединенных штатов Америки Джона Кеннеди скончался на 64-м году жизни. Сообщается, что тело артиста было обнаружено в студии йоги.

Об этом сообщил портал TMZ. Кристофер Лоуфорд стал известен благодаря ролям в фильмах «Терминатор-3: Восстание машин», «Крутые парни», «Все мои дети» и «Главный госпиталь».

Прибывшие к актеру медики не смогли ничем помочь. По предварительной информации, Лоуфорд скончался вследствие «естественных причин». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства смерти.

Сестра Кристофера Лоуфорда Кэрри Кеннеди, правозащитница и третья дочь Роберта Ф. Кеннеди, опубликовала на своей странице прощальный пост. Семья скорбит.