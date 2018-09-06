Актер из «Терминатора» скончался после занятий йогой
6 сентября 2018, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]
Американский актер, племянник 35-го президента Соединенных штатов Америки Джона Кеннеди скончался на 64-м году жизни. Сообщается, что тело артиста было обнаружено в студии йоги.
Об этом сообщил портал TMZ. Кристофер Лоуфорд стал известен благодаря ролям в фильмах «Терминатор-3: Восстание машин», «Крутые парни», «Все мои дети» и «Главный госпиталь».
Прибывшие к актеру медики не смогли ничем помочь. По предварительной информации, Лоуфорд скончался вследствие «естественных причин». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства смерти.
Сестра Кристофера Лоуфорда Кэрри Кеннеди, правозащитница и третья дочь Роберта Ф. Кеннеди, опубликовала на своей странице прощальный пост. Семья скорбит.
We mourn the loss of my cousin Christopher Lawford, Rest in Peace.— Kerry Kennedy (@KerryKennedyRFK) 5 сентября 2018 г.
Pictured here with our family at the 2004 Democratic Convention and with his wonderful son, David. pic.twitter.com/GLlCvN7xkv
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