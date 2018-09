Актер из «Терминатора» скончался после занятий йогой

Американский актер, племянник 35-го президента Соединенных штатов Америки Джона Кеннеди скончался на 64-м году жизни. Сообщается, что тело артиста было обнаружено в студии йоги.

Об этом сообщил портал TMZ. Кристофер Лоуфорд стал известен благодаря ролям в фильмах «Терминатор-3: Восстание машин», «Крутые парни», «Все мои дети» и «Главный госпиталь».

Прибывшие к актеру медики не смогли ничем помочь. По предварительной информации, Лоуфорд скончался вследствие «естественных причин». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства смерти.

Сестра Кристофера Лоуфорда Кэрри Кеннеди, правозащитница и третья дочь Роберта Ф. Кеннеди, опубликовала на своей странице прощальный пост. Семья скорбит.

We mourn the loss of my cousin Christopher Lawford, Rest in Peace.



Pictured here with our family at the 2004 Democratic Convention and with his wonderful son, David. pic.twitter.com/GLlCvN7xkv