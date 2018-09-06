//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Израильский разведчик объяснил опасность присоединения Донбасса для России
2

Предсказание «норвежской Ванги» о виновниках Третьей мировой распространили СМИ
3

Появился сценарий окружения частей армии Украины в ходе их наступления на юг ДНР
4

Опубликован прогноз о провале осеннего «блицкрига» ВСУ и уничтожении войск Киева
5

Обнародованы «пророчества Ванги и Нострадамуса» об окончании войны на Украине

//В мире 13+

Ополченцы раскрыли на видео провокационную тактику воюющих в Донбассе частей ВСУ

6 сентября 2018, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]

Ополченцы раскрыли на видео провокационную тактику воюющих в Донбассе частей ВСУ
фото: globallookpress.com

В армии непризнанной ДНР рассказали о провокационной тактике соединений Вооруженных сил Украины. Соответствующее видео опубликовала в интернете пресс-служба Народной милиции республики.

Эксперт сообщил об обреченности Киева на колоссальные потери в ходе атаки на ДНР

Эксперт сообщил об обреченности Киева на колоссальные потери в ходе атаки на ДНР

Корреспонденты побывали на позициях защитников Донбасса возле поселка Тельманово. Как рассказал авторам репортажа боец с позывным «Хэл», ранее противник неоднократно пытался спровоцировать ополченцев, чтобы в последующем обвинить их в нарушении режима прекращения огня, действующего в зоне конфликта. С этой целью ВСУ обстреливали укрепления военных ДНР перед приездом в данный район представителей миссии ОБСЕ и украинских журналистов.

После убийства главы самопровозглашенного государства Александра Захарченко в ополчении заявили, что Киев планирует вторжение на неподконтрольные ему территории Донбасса. Ранее в четверг сообщалось, что российский эксперт Владимир Орлов предрек ВСУ колоссальные потери в случае проведения наступательной операции.

 

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ДЦ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Общество

Стал известен сценарий победы российских войск над ВСУ без единого выстрела

Стал известен сценарий победы российских войск над ВСУ без единого выстрела

Армия Российской Федерации в случае конфликта с Вооруженными силами Украины на территории Донбасса способна победить противника без единого выстрела. Об этом говорится в материале, появившемся в блогосфере.

//В мире

Украинский парламентарий посетил Крым и «прозрел»

Украинский парламентарий посетил Крым и «прозрел»

Побывавший прошедшим летом в Крыму депутат Верховной рады Украины Евгений Балицкий с удивлением заявил в телеэфире, что большинство жителей полуострова не хочет возвращаться в состав Украины.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Экономика

Медведев: ставки по кредитам в России должны быть снижены

Медведев: ставки по кредитам в России должны быть снижены

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев планирует добиваться снижения стоимости кредитов для бизнеса. В этом вопросе он рассчитывает на активную позицию Центробанка.

//В мире

СМИ: Турция начала возводить площадку для российского С-400

СМИ: Турция начала возводить площадку для российского С-400

Американский телеканал CNBC полагает, что Турция проводит работы по возведению площадки, где будет установлен российский зенитный ракетный комплекс С-400.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Экономика

В России начали разработку двигателей для перспективных экранопланов

В России начали разработку двигателей для перспективных экранопланов

В России началась разработка силовых установок для перспективных экранопланов. Об этом сообщил индустриальный директор авиационного кластера государственной технической корпорации Анатолий Сердюков.

//Общество

Глава МГИК отметил востребованность «дачных» избирательных участков

Глава МГИК отметил востребованность «дачных» избирательных участков

Все «дачные» избирательные участки, организованные для выборов мэра российской столицы, востребованы. С таким заявлением выступил глава Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Валентин Горбунов.

//Шоу-бизнес

Певица Юлия Самойлова решила эмигрировать из России

Певица Юлия Самойлова решила эмигрировать из России

Певица Юлия Самойлова выступила с заявлением о своей готовности эмигрировать из России в Европу. Артистка записала видеообращение, в котором заявила о своей готовности покинуть Россию.

//Шоу-бизнес

Юрий Шатунов сегодня празднует 45-летний юбилей

Юрий Шатунов сегодня празднует 45-летний юбилей

Сегодня главный герой девичьих грез начала 90-х годов отмечает юбилей. Солисту некогда самой популярной группы эпохи перестройки «Ласковый май», а ныне пенсионеру Юрию Шатунову исполняется 45 лет.

//Мнение

Депутат Госдумы рассказал о плане Москвы для сражающихся с Украиной ДНР и ЛНР

Депутат Госдумы рассказал о плане Москвы для сражающихся с Украиной ДНР и ЛНР

Признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик – крайний вариант для Российской Федерации. Такое заявление сделал представитель Государственной Думы Константин Затулин.

//Мнение

Синдром Набиуллиной можно вылечить

Синдром Набиуллиной можно вылечить

Количество банков, которых ЦБ выкосил из финансовой системы, уже уверенно перевалило за три сотни. И будет расти ещё несколько лет – регулятор пообещал. Но названная цифра, пожалуй, не самая устрашающая. Есть и другие. Ведь ЦБ, отзывая лицензии у банкиров, попутно уничтожает множество посторонних целей.

//Новости партнеров

//В мире

Актер из «Терминатора» скончался после занятий йогой

Актер из «Терминатора» скончался после занятий йогой

Американский актер, племянник 35-го президента Соединенных штатов Америки Джона Кеннеди скончался на 64-м году жизни. Сообщается, что тело артиста было обнаружено в студии йоги.

//Общество

Научно-практический центр детской психоневрологии отметил свой юбилей

Научно-практический центр детской психоневрологии отметил свой юбилей

Научно-практический центр детской психоневрологии ДЗМ уже на протяжении 35 лет реализует уникальные программы детской реабилитации. В течение года в НПЦ ДП проходят лечение и диагностическое обследование более 8 000 детей и подростков с патологией нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Одним из ведущих методов является спортивная реабилитация. На своём празднике врачи и воспитанники центра рассказали, каких результатов они достигли.

//Шоу-бизнес

Адвокат: Степаненко хочет помешать новому браку Петросяна

Адвокат: Степаненко хочет помешать новому браку Петросяна

Адвокат Сергей Жорин считает, что знаменитая российская юмористка Елена Степаненко пытается затянуть бракоразводный процесс с артистом Евгением Петросяном, чтобы помешать его новому браку.

//Общество

Видео: в Тамбове из цирка-шапито сбежали два верблюда и пони

Видео: в Тамбове из цирка-шапито сбежали два верблюда и пони

В четверг, 6 сентября, из цирка-шапито «Арена «Ягуар», который расположился в районе тамбовского стадиона «Динамо», сбежали животные. Неординарное происшествие сняли на видео очевидцы.

//В мире

Ополченцы раскрыли на видео провокационную тактику воюющих в Донбассе частей ВСУ

Ополченцы раскрыли на видео провокационную тактику воюющих в Донбассе частей ВСУ

В армии самопровозглашенной ДНР рассказали о провокационной тактике соединений Вооруженных сил Украины. Соответствующее видео опубликовала в интернете пресс-служба Народной милиции республики.

//В мире

Делегация из США: Мы разделяем точку зрения крымчан

Делегация из США: Мы разделяем точку зрения крымчан

Глава американской делегации общественников Сильвия Демарест заявила о поддержке крымчан. Напомним, что 5 сентября делегация из Соединённых Штатов прибыла в Крым с трёхдневным визитом.

//Шоу-бизнес

Верка Сердючка решила вернуться на сцену

Верка Сердючка решила вернуться на сцену

Артист Андрей Данилко в роли Верки Сердючки вернулся на сцену после долгого перерыва. Долгое время его не было видно на выступлениях в России.

//Наука

NASA обещает миллион долларов за изготовление сахара на Марсе

NASA обещает миллион долларов за изготовление сахара на Марсе

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства объявило конкурс на разработку технологии превращения углекислого газа в сахар. Общая сумма приза - миллион долларов.

//Новости СМИ2

//Общество

Виктория Скрипаль: «Нет, этих людей я знать не знаю»

Виктория Скрипаль: «Нет, этих людей я знать не знаю»

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала экспертам о том, что не знает людей, которых считают виновными в отравлении ее семьи.

//В мире

Однополярный мир Америки под угрозой, заявили в США

Однополярный мир Америки под угрозой, заявили в США

Министр внутренней безопасности США Кристен Нильсен выступила с заявлением, в котором выразила обеспокоенность тем, что «однополярный мир и образ жизни Америки находится под угрозой».

//Общество

Украинские военные сожгли бронебойно-зажигательным снарядом жилой дом (Фото)

Украинские военные сожгли бронебойно-зажигательным снарядом жилой дом (Фото)

Жилой дом полностью уничтожен. Таковы последствия обстрела Коминтерново украинскими вооруженными силами. Обгоревшие доски и бревна до сих пор дымятся, а улица встречает устойчивым запахом гари.

//Происшествия

В Москве избили молодую фигуристку

В Москве избили молодую фигуристку

Сегодня стало известно, что в Москве была избита 17-летняя фигуристка Софья Полищук. Фигуристка пострадала от рук своего приятеля, который приревновал девушку к другим парням и попытался ее придушить.

//В мире

Украинский журналист обозначил условие военного нападения на российский Крым

Украинский журналист обозначил условие военного нападения на российский Крым

На Украине рассказали, при каком условии Вооруженные силы этой страны нападут на российский Крым. С соответствующим заявлением некоторое время назад выступил в СМИ киевский журналист Дмитрий Гордон.

//Общество

Синоптики обещают москвичам еще несколько дней лета

Синоптики обещают москвичам еще несколько дней лета

Жителей Москвы ожидают еще несколько дней метеорологического лета, обрадовали синоптики. По сообщению Гидрометцентра, теплая погода сохранится в столице и в начале следующей недели.

//Новости Redtram

//Общество

Жители Крыма прячут свои авто от "химического" дождя, идущего из Армянска

Жители Крыма прячут свои авто от "химического" дождя, идущего из Армянска

В крымском главке МЧС сообщают, что в течении всего сегодняшнего дня в Симферополе будет идти дождь. Также ожидаются грозы, град и шквал до 22 метро в секунду.

//Общество

В Иркутской области во время сплава пропали туристы

В Иркутской области во время сплава пропали туристы

В Иркутской области Слюдянского района пропали туристы. Спасатели уже приступили к поискам двух путешественников. За помощью обратились родственники мужчин, которые отправились в поход-сплав по реке Иркут.

//Шоу-бизнес

Максим Галкин обратился к молодым артистам с советом

Максим Галкин обратился к молодым артистам с советом

Популярный шоумен Максим Галкин обратился к молодым артистам с советом. Он раскрыл секрет, как одно простое упражнение поможет восходящим звездам сохранить трезвый взгляд на собственную персону.

//В мире

Эксперт сообщил об обреченности Киева на колоссальные потери в ходе атаки на ДНР

Эксперт сообщил об обреченности Киева на колоссальные потери в ходе атаки на ДНР

Предполагаемое наступление на позиции Донецкой народной республики обернется для Вооруженных сил Украины тяжелым поражением. Такое мнение высказал в СМИ российский военный эксперт Владимир Орлов.

//В мире

Итальянский градоначальник лично обезвредил вооруженного мигранта

Итальянский градоначальник лично обезвредил вооруженного мигранта

Мэр итальянского города Соверато лично вмешался в уличную драку и смог обезвредить и удерживать до приезда полиции агрессивного мигранта, напавшего на местного жителя с разбитой бутылкой в руке.

//Общество

Эксперты: потребление алкоголя на душу населения в России снизилось на 40%

Эксперты: потребление алкоголя на душу населения в России снизилось на 40%

Как сообщают эксперты, потребление россияне стали употреблять на 40% алкоголя меньше. Однако этот уровень потребления алкоголя все еще высок, и его необходимо снижать.

//Общество

В МЧС предложили туристам-экстремалам платить за свое спасение

В МЧС предложили туристам-экстремалам платить за свое спасение

Министерство чрезвычайных ситуаций РФ выступило с предложением сделать обязательной покупку страховых полисов, которые покроют расходы на возможные операции по спасению туристов-экстремалов.

//В мире

Лукашенко собрал урожай картофеля и арбузов

Лукашенко собрал урожай картофеля и арбузов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вчера после работы принял участие в уборке урожая картофеля и арбузов на своем приусадебном участке, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

//Шоу-бизнес

Григорий Лепс коллекционирует иконы уже 20 лет

Григорий Лепс коллекционирует иконы уже 20 лет

Как выяснилось, Григорий Лепс уже 20 лет коллекционирует иконы. Впервые он организовал выставку и показал иконы 16-19 веков. Эта мысль пришла ему в голову после того, как в 2012 году он выпустил каталог со своей коллекцией, и работы с большим успехом были оценены экспертами.

//Здоровье

Опубликованы рекомендации Нобелевского лауреата по спасению сердца от инфаркта

Опубликованы рекомендации Нобелевского лауреата по спасению сердца от инфаркта

Фармаколог из Соединенных Штатов Луи Игнарро, являющийся лауреатом Нобелевской премии по медицине, рассказал, как спастись от инфаркта. Рекомендации специалиста приведены в материале, опубликованном СМИ.

//В мире

В Крыму оценили "прозрение" украинского депутата

В Крыму оценили "прозрение" украинского депутата

Депутат Госсовета республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал заявление украинского депутата Евгения Балицкого, который побывал в Крыму и понял, почему крымчане не хотят назад на Украину.

//Общество

Специалисты назвали дату предстоящих сбоев в работе "всемирной паутины"

Специалисты назвали дату предстоящих сбоев в работе "всемирной паутины"

Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами опубликовала предупреждение для пользователей всемирной сети интернет. В октябре в работе «всемирной паутины» прогнозируются сбои.

//Туризм

Тайвань ввел безвизовый въезд для граждан России

Тайвань ввел безвизовый въезд для граждан России

Министерство иностранных дел острова Тайвань в качестве эксперимента установило безвизовый режим для российских граждан, приезжающих на срок до 14 дней в туристических или деловых целях.

//Культура

«Школа современной пьесы» возвращается в свои пенаты

«Школа современной пьесы» возвращается в свои пенаты

«Школа современной пьесы» открывает новый 30-й сезон в своем историческом здании на Трубной площади. ВНИМАНИЕ!!! Уникальный шанс первыми побывать в отреставрированном ДОМЕ НА ТРУБЕ!!! Кочевой театр – так мы называем себя, потому что за последние 5 лет мы сменили три адреса.

//В мире

Выложено видео уничтожения российскими Су-34 складов боевиков в сирийском Идлибе

Выложено видео уничтожения российскими Су-34 складов боевиков в сирийском Идлибе

В сети появилось видео, на котором запечатлены удары российской авиации по объектам, принадлежавшим террористам, действующим на территории сирийского Идлиба. Данные кадры распространило военное ведомство РФ.

//Экономика

Шведские политики решили бороться против «Северного потока-2»

Шведские политики решили бороться против «Северного потока-2»

Большинство представителей политических партий Швеции выступают за блокировку проекта «Северный поток-2». Таковы результаты опроса политиков, проведенного шведской радиостанцией Sverige Radio.

//Происшествия

Самолет совершил вынужденную посадку в Новосибирске

Самолет совершил вынужденную посадку в Новосибирске

Пассажирский самолет «Боинг-738-800», выполнявший рейс из Кемерово в Москву, совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. Об этом сообщил представитель аэропорта.

//В мире

Найден еще один признак подготовки Украины к масштабному наступлению на Донбасс

Найден еще один признак подготовки Украины к масштабному наступлению на Донбасс

В Киеве рассматривают вопрос о проведении внеочередной волны мобилизации. Согласно точке зрения отечественных интернет-СМИ, это свидетельствует о подготовке Украины к масштабному наступлению на Донбасс.

//Происшествия

В Хабаровском крае тайфун оставил без света 17 поселков

В Хабаровском крае тайфун оставил без света 17 поселков

Бушующий в Хабаровском крае тайфун «Джеби» оставил без электроснабжения семнадцать населенных пунктов, в которых проживают более пятнадцати тысяч жителей, сообщает региональный МЧС.

//В мире

Ким Чен Ын передал послание властям США

Ким Чен Ын передал послание властям США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сегодня передал послание властям США через специального посланника, который ранее доставил ему в Пхеньян письмо от президента Южной Корем Мун Чжэ Ына.

//В мире

В МИД РФ указали нестыковки на фото подозреваемых в "деле Скрипалей"

В МИД РФ указали нестыковки на фото подозреваемых в "деле Скрипалей"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на нестыковки в опубликованной накануне британскими властями информации, относящейся к подозреваемым по делу об отравлении Скрипалей.

//В мире

Верховная Рада назвала возможные сроки появления баз НАТО на Украине

Верховная Рада назвала возможные сроки появления баз НАТО на Украине

В эфире одного из украинских телеканалов секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник сообщил, что военные базы НАТО на территории Украины появятся примерно через пять-семь лет.

//Общество

Дочь бывшего чиновника, а ныне депутата Госдумы купила поместье за 2 миллиарда

Дочь бывшего чиновника, а ныне депутата Госдумы купила поместье за 2 миллиарда

Британские масс-медиа в шоке от того, какие дорогие покупки могут себе позволить бывшие российские чиновники. Россиянка Эльсина Хайрова приобрела особняк на юге графства Суррей за 22 миллиона фунтов стерлингов.

//В мире

В Японии на острове Хоккайдо произошло мощнейшее землетрясение

В Японии на острове Хоккайдо произошло мощнейшее землетрясение

Геологическая служба Соединённых Штатов сообщила, что на японском острове Хоккайдо произошло мощнейшее землетрясение магнитудой 6,7.

//Говорят, что...

В родительском стаде «Донстара» запищало пополнение

В родительском стаде «Донстара» запищало пополнение

Почти 20 тыс. утят проделали путь в 3 тыс. км из Германии в Ростовскую область, чтобы получить миллеровскую прописку и стать в будущем родителями русской пекинской утки производства компании «Донстар». Вот и в этот раз компания Cherry Valley Farms Ltd отправила из Германии в Россию утят

//Говорят, что...

Субмарины НАТО не уйдут безнаказанными

Субмарины НАТО не уйдут безнаказанными

Вашингтон продолжает угрожать новыми ударами по сирийским объектам. Белый дом подготовил список целей, которые будут атакованы крылатыми ракетами, запущенными с подводных лодок. Москва в ответ продолжает усиление своей ближневосточной группировки. В Сирии замечены два российских Ту‑142МК

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры