Ополченцы раскрыли на видео провокационную тактику воюющих в Донбассе частей ВСУ

В армии непризнанной ДНР рассказали о провокационной тактике соединений Вооруженных сил Украины. Соответствующее видео опубликовала в интернете пресс-служба Народной милиции республики.

Корреспонденты побывали на позициях защитников Донбасса возле поселка Тельманово. Как рассказал авторам репортажа боец с позывным «Хэл», ранее противник неоднократно пытался спровоцировать ополченцев, чтобы в последующем обвинить их в нарушении режима прекращения огня, действующего в зоне конфликта. С этой целью ВСУ обстреливали укрепления военных ДНР перед приездом в данный район представителей миссии ОБСЕ и украинских журналистов.

После убийства главы самопровозглашенного государства Александра Захарченко в ополчении заявили, что Киев планирует вторжение на неподконтрольные ему территории Донбасса. Ранее в четверг сообщалось, что российский эксперт Владимир Орлов предрек ВСУ колоссальные потери в случае проведения наступательной операции.