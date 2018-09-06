Делегация из США: Мы разделяем точку зрения крымчан

Глава американской делегации общественников Сильвия Демарест заявила о поддержке крымчан. Напомним, что 5 сентября делегация из Соединённых Штатов прибыла в Крым с трёхдневным визитом.

«Я долго занимаюсь изучением ситуации в Крыму. Могу сказать, что я согласна с тем, что здесь происходило, и разделяю точку зрению крымчан», — приводят слова Демарест РИА Новости.

Глава крымского парламента Владимир Константинов, в свою очередь, сообщил, что подобные визиты очень важны для жителей полуострова, и поблагодарил гостей за встречу. «Мы очень благодарны тем людям, которые несут правду о нас, — сказал Константинов. — Для крымчан это, в первую очередь, важно морально, потому что мы не понимаем, за что нам объявлены санкции».

Ранее АН писали, что делегация из США прибыла в Крым, чтобы увидеть реальную обстановку на полуострове и донести правду о местных жителях у себя на родине.