Однополярный мир Америки под угрозой, заявили в США

Министр внутренней безопасности США Кристен Нильсен выступила с заявлением, в котором выразила обеспокоенность тем, что «однополярный мир и образ жизни Америки находится под угрозой».

«Разрушается баланс сил, который характеризовал международную систему на протяжении десятилетий. Однополярный мир Америки под угрозой. По всему миру возникает вакуум власти. И он быстро заполняется враждебными государствами, террористами и транснациональными преступниками. Все они преследуют общую цель: они хотят нарушить наш образ жизни. Многие из них сеют по всему миру хаос, нестабильность и насилие», - заявила Кристен Нильсен, выступая в Университете Джорджа Вашингтона.

Кристен Нильсен также заявила, что Россия (упомянутая наряду с Китаем, КНДР и Ираном) готова использовать всю свою национальную мощь, чтобы ослабить влияние Америки и продвигать свои собственные интересы в мире, сообщает РИА Новости.