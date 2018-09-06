Итальянский градоначальник лично обезвредил вооруженного мигранта

Мэр итальянского города Соверато лично вмешался в уличную драку и смог обезвредить и удерживать до приезда полиции агрессивного мигранта, напавшего на местного жителя с разбитой бутылкой в руке.

Город Соверато находится на юге Италии. Городской глава Эрнесто Алеччи ехал в машине по своим рабочим делам, когда заметил драку на улице города. Итальянский чиновник остановил машину и лично вмешался в потасовку, стараясь разнять дерущихся мужчин.

Однако у одного из конфликтующих в руке оказалась так называемая «розочка» - разбитая бутылка. Эрнесто Алеччи не смутился и не отступил, хотя и не ожидал такого развития событий. Он сумел увернуться от опасного предмета и выбить его из рук нападавшего и повалить его на землю. Поскольку человек проявлял дальнейшие признаки агрессивного поведения, градоначальнику пришлось силой удерживать его на земле до приезда полиции.

Задержанным оказался мигрант из Южной Азии. Полицейские начали следствие по факту происшествия. Градоначальник Соверато получил легкие порезы, его здоровью ничто не угрожает, сообщает «КП».