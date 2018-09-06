Украинский журналист обозначил условие военного нападения на российский Крым

На Украине рассказали, при каком условии Вооруженные силы этой страны нападут на российский Крым. С соответствующим заявлением выступил в СМИ киевский журналист Дмитрий Гордон.

Эксперт предсказал, что в обозримом будущем в России якобы начнутся акции протеста, которые дестабилизируют внутреннюю обстановку. ВСУ воспользуются этой ситуацией и войдут на территорию полуострова, процитировал Гордона сайт politexpert.net.

Проводить аналогичную операцию в Донбассе Киев, по словам журналиста, пока не собирается. Гордон полагает, что возвращение контроля над регионом перед президентскими выборами невыгодно для украинской власти по причине оппозиционности проживающих там избирателей.

Ранее сообщалось, что в Крым прибыла делегация из Соединенных Штатов. Вошедшие в ее состав общественники посетят ряд городов, расположенных на российском полуострове.