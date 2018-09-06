Лукашенко собрал урожай картофеля и арбузов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вчера после работы принял участие в уборке урожая картофеля и арбузов на своем приусадебном участке, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

«С участка площадью 1,5 гектара было убрано 60 тонн картофеля. Порадовали и арбузы. Несколько нетипично знойных для Беларуси летних недель пошли им только на пользу, добавив вкуса и аромата. С участка площадью 1,6 гектара было собрано 42 тонны бахчевых», - рассказали в пресс-службе белорусского президента.

Вместе с белорусским президентом в сельхозработах также приняли участие пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, сотрудница службы делового протокола Дарья Шманай, а также молодые девушки, помогавшие сортировать картофель и отделять арбузы от плетей, сообщает «Свободная Пресса».