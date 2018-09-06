В Крыму оценили "прозрение" украинского депутата
6 сентября 2018, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госсовета республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал заявление украинского депутата Евгения Балицкого, который побывал в Крыму и понял, почему крымчане не хотят назад на Украину.
«На протяжении последних четырех лет мы практически не слышали от украинских официальных лиц адекватных и соответствующих действительности заявлений относительно происходящего на полуострове. Откровения господина Балицкого как депутата Верховной рады Украины для многих станут достаточно серьезным сигналом», - высказал свое мнение Владислав Ганжара.
«Украина уже пятый год твердит про аннексию Крыма. Но те люди, которые видят своими глазами, как и чем живет сейчас Крым, и говорят об этом – они приведут к тому, что Украина наконец признает полуостров частью Российской Федерации», - цитирует мнение депутата RT.
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