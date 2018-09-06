Эксперт сообщил об обреченности Киева на колоссальные потери в ходе атаки на ДНР

Предполагаемое наступление на позиции Донецкой народной республики обернется для Вооруженных сил Украины тяжелым поражением. Такое мнение высказал в СМИ российский военный эксперт Владимир Орлов.

Собеседник журналистов отметил, что за четыре года, прошедшие с момента начала конфликта в Донбассе, его защитникам удалось значительно укрепить линию обороны. Чтобы взять данные укрепления, у нападающей стороны должно быть семикратное превосходство над противником в численности живой силы. У украинской армии такого преимущества нет, поэтому в ходе операции она понесет колоссальные потери, процитировал Орлова сайт politros.com.

Согласно данным, озвученным ополченцами ДНР ранее, киевские подразделения должны атаковать южные рубежи республики в середине сентября. Предполагается, что в наступлении будут задействованы около 12 тысяч военнослужащих.