Украинский парламентарий посетил Крым и «прозрел»

Побывавший прошедшим летом в Крыму депутат Верховной рады Украины Евгений Балицкий с удивлением заявил в телеэфире, что большинство жителей полуострова не хочет возвращаться в состав Украины.

Украинский парламентарий провел в Крыму часть своего отпуска. По возвращении он поделился впечатлениями от общения с жителями полуострова. По словам депутата, многие крымчане на вопрос о возвращении полуострова в состав Украины просто крутят пальцем у виска.

«Большинство людей – я могу руку на сердце положить – крутят пальцем у виска и говорят: «Какой возврат, вы что? Вот туда?» И про бандеровщину говорят, и про сожженных в Одессе, и про госпереворот», - заявил Евгений Балицкий в интервью.

Кроме того, украинский парламентарий отметил, что после возвращения Крыма в состав РФ десятки тысяч граждан Украины решили принять российское гражданство и остаться в Крыму, и задался вопросом, почему так произошло.

«Почему десятки тысяч наших военных, милиционеров, судей, прокуроров, СБУшников остались в Крыму и решили принять российское гражданство? Они что, все под пистолетом туда пошли? Нет же!», - цитирует депутата «Свободная Пресса».