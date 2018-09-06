Найден еще один признак подготовки Украины к масштабному наступлению на Донбасс
6 сентября 2018, 08:34 [ «Аргументы Недели» ]
В Киеве рассматривают вопрос о проведении внеочередной волны мобилизации. Согласно точке зрения отечественных интернет-СМИ, это свидетельствует о подготовке Украины к масштабному наступлению на Донбасс.
«Русская весна» пишет, ссылаясь на ряд источников в соседнем государстве, что в рамках призыва гражданам, которым не исполнилось 45 лет, запретят покидать территорию Украины. Имеется информация о том, что в настоящее время военкоматы выписывают повестки мужчинам, которые подпадают под данную возрастную категорию.
Разговоры о том, что Киев намерен осуществить наступательную операцию на востоке страны, начались после убийства Александра Захарченко, руководившего непризнанной ДНР. Ранее в армии самопровозглашенного государства в качестве признака подготовки вторжения называли сосредоточение украинских войск на мариупольском направлении.
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