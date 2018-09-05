В Японии на острове Хоккайдо произошло мощнейшее землетрясение

Геологическая служба Соединённых Штатов сообщила, что на японском острове Хоккайдо произошло мощнейшее землетрясение магнитудой 6,7.

По данным источника, эпицентр подземных толчков располагался в 70 километрах к юго-востоку от города Саппоро и в 31 километре к юго-востоку от города Титосе. Их очаг залегал на глубине 39 километров.

По предварительным данным, информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Угроза возникновения цунами не объявлялась.

Сегодня около 4 часов утра в Челябинской области были зафиксированы подземные толчки мощностью 5,6 баллов. Из 36 социальных объектов пострадали 12, в том числе школы и детские сады.