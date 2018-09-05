Киев завел уголовное дело на РФ из-за крымского оружия в Донбассе

Украина заявила уголовное дело против Москвы. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев обвинил Российскую Федерацию в том, что она не обеспечила сохранность оружия на полуострове, и теперь якобы оно попадает в Донбасс.

«Российская Федерация не обеспечила хранение огнестрельного стрелкового оружия и боеприпасов на территориях захваченных военных объектов Украины в Автономной республике Крым и городе Севастополь», — приводит слова Князева РИА Новости.

Глава Национальной полиции Украины утверждает, что началось якобы с перемещения оружия, захваченного на территории 14 военных частей и одного военного вуза, в оккупированные территории областей Луганска и Донецка. Потом это оружие поступало в руки незаконных вооруженных формирований, которые действуют на востоке Украины, и использовались против украинских военных в боевых действиях.

В результате против России открыто уголовное дело по статье «нарушение законов и обычаев войны».