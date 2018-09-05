У кандидата в президенты Украины украли квартиру?

В среду, 5 сентября, кандидат в президенты Украины Юрий Деревянко заявил в социальных сетях о пропаже имущества. На своей странице в Facebook политик написал, что у него в Киеве «украли квартиру».

По его словам, весной этого года злоумышленники незаконно изменили данные в реестре права собственности. В результате квартира в центре Киева политику больше не принадлежит.

«Мою квартиру в Киеве, которой я владею уже 20 лет и в которой прописан, украли! Изменили имя владельца, поменяли замки и в один момент моя собственность стала уже не моей», - сказал Деревянко.

Напомним, что президентские выборы на Украине состоятся в марте следующего года.