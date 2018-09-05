Глава Пентагона обсудит с Индией её планы по закупке С-400 у РФ

Министр обороны Соединённых Штатов Джеймс Мэттис заявил, что в ходе предстоящих на этой неделе консультаций между главами внешнеполитических и оборонных ведомств Индии и США будет затрагиваться вопрос закупки Нью-Дели зенитных ракетных систем С-400 у Российской Федерации.

При этом глава Пентагона сообщил, что эта тема будет затронута самой Индией. «Хочу вновь подчеркнуть, что мы ведем очень транспарентный диалог между двумя равнозначными странами, суверенными государствами, и мы будем обсуждать все, что они затронут, хотя, конечно, будут и вопросы, которые поднимем и мы», - сказал Мэттис.

Министр обороны США отметил, что нет ничего плохо в том, что иногда государства «не соглашаются друг с другом», пишет ТАСС. По его мнению, разногласия по некоторым вопросам не помешают дальнейшему сотрудничеству.

Встреча главы Пентагона Джеймса Мэттиса с индийскими коллегами состоится в четверг, 6 сентября.