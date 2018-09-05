В Крым прибыла делегация из США, чтобы увидеть его реальную обстановку

На крымский полуостров с трехдневными визитом прибыла делегация общественников из Соединённых Штатов. Об этом сообщил один из организаторов визита Валентин Козубский.

По его словам, американцы приехали на полуостров, чтобы увидеть реальную обстановку в Крыму и донести правду о местных жителях у себя на родине. Как сообщает Козубский официальная часть визита состоится в четверг, 6 сентября, а завершится в воскресенье.

Делегация из Соединённых Штатов в составе четырёх человек посетит Севастополь, Ялту и Симферополь. Как сообщают РИА Новости, также запланирована встреча с представителями крымского парламента.