РФ намерена на успешное экономическое сотрудничество с КНДР

Замглавы министерства иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов заявил, что Россия рассчитывает на договорённости с Пхеньяном по экономическим проектам, которые будут способствовать реализации проектов и в трёхстороннем формате между КНДР, РФ и Южной Кореей.

На торжественном приёме по случаю 70-летия со дня основания КНДР дипломат сообщил, что на данный момент активно работает комиссия по научно-техническому и торгово-экономическому сотрудничеству. По его словам, в марте 2018 года она провела восьмое по счёту заседание.

«И мы рассчитываем, что те договорённости, которые были достигнуты на этом заседании, будут активно выполняться и будут способствовать реализации совместных проектов, в том числе в трёхстороннем формате", — приводит слова Моргулова РИА Новости.