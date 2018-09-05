//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Лидер "Руки вверх" готов вернуться на сцену после перенесённых операций
- Этого не может быть!, поклонники не узнали Витаса, он похудел и сменил имидж
- Ему приписывали нетрадиционную ориентацию, но неожиданно обнаружили жену и дочь
- Актриса Марина Александрова призналась, что подруги завидуют ей из-за мужа
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
РФ намерена на успешное экономическое сотрудничество с КНДР
5 сентября 2018, 20:14 [ «Аргументы Недели» ]
Замглавы министерства иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов заявил, что Россия рассчитывает на договорённости с Пхеньяном по экономическим проектам, которые будут способствовать реализации проектов и в трёхстороннем формате между КНДР, РФ и Южной Кореей.
На торжественном приёме по случаю 70-летия со дня основания КНДР дипломат сообщил, что на данный момент активно работает комиссия по научно-техническому и торгово-экономическому сотрудничеству. По его словам, в марте 2018 года она провела восьмое по счёту заседание.
«И мы рассчитываем, что те договорённости, которые были достигнуты на этом заседании, будут активно выполняться и будут способствовать реализации совместных проектов, в том числе в трёхстороннем формате", — приводит слова Моргулова РИА Новости.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
В ЦИК намерены жестко реагировать на принуждение граждан России к голосованию
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
Популярное обезболивающее оказалось смертельно опасным препаратом
//Город М
//В мире
Глава Пентагона обсудит с Индией её планы по закупке С-400 у РФ
//Новости партнеров
//Город М
//Город М
//В мире
В Крым прибыла делегация из США, чтобы увидеть его реальную обстановку
//Город М
//Культура
//Общество
//В мире
//Общество
Людей на улицу выводит протест против экономической ситуации в стране
//Новости СМИ2
//Общество
Этого не может быть!, поклонники не узнали Витаса, он похудел и сменил имидж
//Общество
//Общество
//Новости Redtram
В Армянске не собираются вводить режим ЧС из-за химических выбросов
//Общество
Сергей Глазьев о бенефициарах проводимой экономической политики. Часть 2
//Общество
Сергей Глазьев о бенефициарах проводимой экономической политики. Часть 1
//Общество
//В мире
Лондон отказался предоставить отпечатки пальцев подозреваемых по делу Скрипалей
//Политика
//Политика
Операция в Идлибе началась сразу после «смертельного предупреждения» Трампа
//Общество
Про дырку в МКС, или Кто испортил воздух?
//В мире
МИД: РФ продолжит борьбу с террористами в Идлибе до их полного уничтожения
В Тюмени произошло столкновение автобуса с самосвалом, есть пострадавшие
//Общество
//В мире
Совфед прокомментировал призывы Лондона к расширению санкций против РФ
//В мире
На школьной экскурсии в тюрьму в Таиланде мальчик случайно встретил отца
//Общество
//В мире
Ему приписывали нетрадиционную ориентацию, но неожиданно обнаружили жену и дочь
//В мире
Экс-депутат Рады принёс извинения за глумление украинцев над смертью Кобзона
//В мире
Оглашены подробности вероятного нападения ВСУ на Донецкую народную республику
//В мире
Два ударных беспилотника были уничтожены неподалеку от базы Хмеймим