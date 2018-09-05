Лондон отказался предоставить отпечатки пальцев подозреваемых по делу Скрипалей
5 сентября 2018, 19:19 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сообщила, что Лондон отказался предоставлять отпечатки пальцев подозреваемых по делу Скрипалей.
Дипломат заявила, что МИД России запросил у британского посла в Москве предоставить отпечатки пальцев двух мужчин, однако Великобритания ответила отказом.
В марте этого года был спровоцирован крупный международный скандал из-за инцидента с отравлением в Солсбери. Российская сторона неоднократно предлагала Британии провести совместное расследование по этому делу, но Лондон эту инициативу проигнорировал.
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