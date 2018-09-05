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Лондон отказался предоставить отпечатки пальцев подозреваемых по делу Скрипалей

5 сентября 2018, 19:19 [ «Аргументы Недели» ]

Лондон отказался предоставить отпечатки пальцев подозреваемых по делу Скрипалей
globallookpress.com

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сообщила, что Лондон отказался предоставлять отпечатки пальцев подозреваемых по делу Скрипалей.

Дипломат заявила, что МИД России запросил у британского посла в Москве предоставить отпечатки пальцев двух мужчин, однако Великобритания ответила отказом.

В марте этого года был спровоцирован крупный международный скандал из-за инцидента с отравлением в Солсбери. Российская сторона неоднократно предлагала Британии провести совместное расследование по этому делу, но Лондон эту инициативу проигнорировал.

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