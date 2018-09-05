МИД: РФ продолжит борьбу с террористами в Идлибе до их полного уничтожения

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Россия продолжит борьбу с террористами в Идлибе до их полного уничтожения. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По словам Захаровой, Россия наносит удары для уничтожения террористов, а не с целью «агрессии». Дипломат также отметила, что считает неприемлемыми призывы оставить террористов в Идлибе в покое на неопределённое время. По её мнению, с террористами мира быть не может.

«Глобальная угроза на северо-западе Сирии должна быть устранена. Считаем, что партнерам следовало бы не тормозить этот процесс противоречивыми сигналами», - заключила Захарова.