Слуцкий: Обвинения Британии по "делу Скрипалей" - абсолютный бред
5 сентября 2018, 18:13 [ «Аргументы Недели» ]
Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам, заявил, что обвинения Великобритании по «делу Скрипалей» являются абсолютным бредом. По его мнению, Лондон продолжает антироссийскую провокацию.
Политик отметил, что имена обвиняемых « пока ни о чем не говорят».
«Это абсолютный бред, с таким же успехом можно было выдумать любые фамилии и представить любые фотографии", - сообщил Слуцкий.
Председатель комитета Госдумы также отметил, что британская сторона не предъявила какие-либо доказательства в виновности мужчин, но требует расширить санкции в отношении Российской Федерации.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес