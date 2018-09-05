Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам, заявил, что обвинения Великобритании по «делу Скрипалей» являются абсолютным бредом. По его мнению, Лондон продолжает антироссийскую провокацию.

Политик отметил, что имена обвиняемых « пока ни о чем не говорят».

«Это абсолютный бред, с таким же успехом можно было выдумать любые фамилии и представить любые фотографии", - сообщил Слуцкий.

Председатель комитета Госдумы также отметил, что британская сторона не предъявила какие-либо доказательства в виновности мужчин, но требует расширить санкции в отношении Российской Федерации.