Госдума: РФ выдержит любое давление со стороны Европы
5 сентября 2018, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Российская Федерация сможет выдержать любое давление со стороны Запада.
По его мнению, Россия является самодостаточной страной, так как производит практически все услуги и товары, которые необходимы для жизнедеятельности граждан, государства, страны и т.д. Об этом пишут РИА Новости.
При этом председатель комитета Госдумы отметил, что на заявления премьера Великобритании Терезы Мэй отвечать не стоит. « Нам в любом случае нужно заниматься диверсификацией своей экономики, развивать новое производство и максимально концертировать ресурсы на этих направлениях», — сказал Аксаков.
Напомним, что сегодня Тереза Мэй сообщила, что Лондон намерен расширить санкции против Российской Федерации из-за ситуации в Солсбери.
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