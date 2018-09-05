Совфед прокомментировал призывы Лондона к расширению санкций против РФ

Первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников заявил, что призыв Лондона к расширению санкций в отношении Российской Федерации носит идеологический и политический характер. По его мнению, на глобальную экономику ограничительные меры никак не повлияет.

«Новое заявление о возможных санкциях носит скорее идеологический, политический характер, а экономически ущерб может быть нанесен только некоторым компаниям. И в основном речь идет о тех, кто держит свои капиталы в офшорах», — сообщил Калашников.

При этом первый замглавы экономического комитета Совфеда отметил, что расширение санкционных запретов, наоборот, принесут только пользу российской экономике, так как отечественные компании будут развивать собственное производство внутри страны, пишут РИА Новости.