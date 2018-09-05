Вассерман обозначил роль непризнанных ДНР и ЛНР в разрушении киевского режима

Донецкая и Луганская народные республики отвлекают на себя ресурсы киевского режима, приближая те самым его крах. Такую точку зрения озвучил отечественный политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт отметил, что в текущей ситуации вхождение ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации целесообразно. По словам Вассермана, в настоящее время находящиеся у власти на Украине силы формально вынуждены считать Донбасс своим и тратить на его реинтеграцию имеющиеся в распоряжении ресурсы, которых становится все меньше. Аналитик высказал мнение, что республики сохранят нынешнее промежуточное состояние до полного разрушения киевского режима. После того как это случится, вся Украина воссоединится с РФ, процитировал Анатолия Вассермана сайт politros.com.

Ранее в среду сообщалось, что в армии ДНР раскрыли подробности вероятного нападения украинской армии на непризнанную республику.