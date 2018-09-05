Лондон заявил о намерении расширить санкции против России

Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон намерен добиваться расширения санкций против Российской Федерации из-за выводов следствия относительно ЧП в Солсбери.

"Мы намерены добиваться расширения санкций за применение химического оружия… Мы намерены обратиться к нашим партнерам в ЕС и работать через Организацию по запрещению химического оружия", — высказалась Мэй.

Напомним, что в английском городе Солсбери произошло отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаль и его дочери Юлии. Правительство Британии неоднократно обвиняло в инциденте Москву. Российская сторона свою причастность отрицает.