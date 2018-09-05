Лондон заявил о намерении расширить санкции против России
5 сентября 2018, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон намерен добиваться расширения санкций против Российской Федерации из-за выводов следствия относительно ЧП в Солсбери.
"Мы намерены добиваться расширения санкций за применение химического оружия… Мы намерены обратиться к нашим партнерам в ЕС и работать через Организацию по запрещению химического оружия", — высказалась Мэй.
Напомним, что в английском городе Солсбери произошло отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаль и его дочери Юлии. Правительство Британии неоднократно обвиняло в инциденте Москву. Российская сторона свою причастность отрицает.
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