Комитет Рады поддержал законопроект о стремлении Киева в НАТО и Евросоюз
5 сентября 2018, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]
Комитет украинского парламента по вопросам нацбзопасности и обороны поддержал законопроект о стремлении Украины в Европейский союз и НАТО, который ранее был предложен президентом страны Петром Порошенко.
Закон вносит изменения в преамбулу Конституции Украины. Предполагается закрепить формулировку о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины». Согласно документу, Верховная рада будет уполномочена определять основы внешней и внутренней политики, стратегического курса на приобретение членства в Евросоюз и НАТО, а президент страны станет «гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора», передаёт ТАСС.
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