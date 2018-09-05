Комитет Рады поддержал законопроект о стремлении Киева в НАТО и Евросоюз

Комитет украинского парламента по вопросам нацбзопасности и обороны поддержал законопроект о стремлении Украины в Европейский союз и НАТО, который ранее был предложен президентом страны Петром Порошенко.

Закон вносит изменения в преамбулу Конституции Украины. Предполагается закрепить формулировку о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины». Согласно документу, Верховная рада будет уполномочена определять основы внешней и внутренней политики, стратегического курса на приобретение членства в Евросоюз и НАТО, а президент страны станет «гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора», передаёт ТАСС.