Экс-депутат Рады принёс извинения за глумление украинцев над смертью Кобзона
5 сентября 2018, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко извинился перед россиянами в социальных сетях за поведение украинцев, которые глумились над смертью народного артиста СССР Иосифа Кобзона и главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.
Политик призвал не судить всех украинцев за такое поведение. «Россияне, дончане, я знаю, что увидев такое у вас просто бьется об пол челюсть, и вы думаете что мы какие-то твари и живодеры. Это не так! Как я уже сказал выше, большая часть украинцев — это адекватные люди, которые в шоке от подобных зверств», — заявил Журавко в социальных сетях.
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