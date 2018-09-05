Экс-депутат Рады принёс извинения за глумление украинцев над смертью Кобзона

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко извинился перед россиянами в социальных сетях за поведение украинцев, которые глумились над смертью народного артиста СССР Иосифа Кобзона и главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.

Политик призвал не судить всех украинцев за такое поведение. «Россияне, дончане, я знаю, что увидев такое у вас просто бьется об пол челюсть, и вы думаете что мы какие-то твари и живодеры. Это не так! Как я уже сказал выше, большая часть украинцев — это адекватные люди, которые в шоке от подобных зверств», — заявил Журавко в социальных сетях.