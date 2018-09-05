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В Китае прошли испытания крупнейшего самолета-амфибии
5 сентября 2018, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]
В Китае в прошедшую субботу впервые был испытан глиссированием гидросамолет AG600, который считается самым крупным на планете. Тестовый полёт авиалайнера проводился в провинции Хубэй на водохранилище Чжанхэ.
Самолет-амфибия на скорости отошел от берега, а затем вернулся обратно. Эта серия тестов называется "испытания глиссированием". Передвижение по водной глади идет за счёт скоростного напора жидкости.
Оно позволяет проверить прочность и управляемость авиалайнера. Подробности тестирования не раскрываются, сообщается лишь, что оно прошло успешно.
Длина AG600 37 метров, а размах крыла - почти 39 метров. Гидросамолёт предназначен для тушения крупных пожаров. Гидроплан может брать воду из водоемов со скоростью 0,6 тонны в секунду. Как пассажирский самолёт AG600 может перевозить до 50 пассажиров одновременно. Судно может находиться в воздухе до 12 часов.
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