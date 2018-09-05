В сети появилось фото вещества, которым отравились жители Эймсбери

Полиция Великобритании продемонстрировало фотографию флакона, в котором находилось нервно-паралитическое вещество – им отравились двое жителей британского города Эймсбери в июне текущего года.

На снимке можно увидеть вертикальный флакон, сделанный из прозрачного стекла с белым распылителем. На емкости также заметна надпись, говорящая о том, что в бутылочке должны содержаться духи известной марки, передает РИА "Новости", ссылаясь на данные Скотланд-Ярда.

Полицейские отметили, что "Новичок", очевидно, специально перелили во флакон, который дал возможность нелегально транспортировать его в Соединенное Королевство.