В сети появилось фото вещества, которым отравились жители Эймсбери
5 сентября 2018, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]
Полиция Великобритании продемонстрировало фотографию флакона, в котором находилось нервно-паралитическое вещество – им отравились двое жителей британского города Эймсбери в июне текущего года.
На снимке можно увидеть вертикальный флакон, сделанный из прозрачного стекла с белым распылителем. На емкости также заметна надпись, говорящая о том, что в бутылочке должны содержаться духи известной марки, передает РИА "Новости", ссылаясь на данные Скотланд-Ярда.
Полицейские отметили, что "Новичок", очевидно, специально перелили во флакон, который дал возможность нелегально транспортировать его в Соединенное Королевство.
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