На спикера Рады хотят подать в суд за слова о Гитлере
5 сентября 2018, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Верховной рады, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович подает в суд на спикера парламента Андрея Парубия за "пропаганду фашизма". Он призвал европейские страны прокомментировать заявление спикера.
Во вторник спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий выступил в национальном телеэфире. В ходе своего выступления он заявил, что самым большим сторонником демократии считает Адольфа Гитлера.
"С фашистами нам не по пути. Я призываю Европу, в частности, Германию дать оценку действиям украинского спикера, и считаю, что он должен уйти в отставку", - отметил Рабинович, передает ТАСС.
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