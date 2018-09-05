На спикера Рады хотят подать в суд за слова о Гитлере

Депутат Верховной рады, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович подает в суд на спикера парламента Андрея Парубия за "пропаганду фашизма". Он призвал европейские страны прокомментировать заявление спикера.

Во вторник спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий выступил в национальном телеэфире. В ходе своего выступления он заявил, что самым большим сторонником демократии считает Адольфа Гитлера.

"С фашистами нам не по пути. Я призываю Европу, в частности, Германию дать оценку действиям украинского спикера, и считаю, что он должен уйти в отставку", - отметил Рабинович, передает ТАСС.