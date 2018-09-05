СМИ: после Brexit Британия не сможет защищать свои территориальные воды

Бывший начальник морского штаба Королевских ВМС лорд Алан Вест в среду, 5 сентября, заявил, что Великобритания после выхода из Европейского союза утратит возможность защищать свои территориальные воды.

По словам Веста, Соединенное Королевство не имеет достаточного количества кораблей для этих целей. Согласно информации, опубликованной в газете Telegraph, Британия не сможет после Brexit патрулировать территориальные воды и исключительную экономическую зону страны, поскольку проблемы с этим существуют уже сейчас.

Алан Вест подчеркнул, что координация даже тех немногих кораблей, которыми Великобритания располагает в настоящий момент, полностью разобщена.