В ДНР показали фото двух мужчин, разыскиваемых по делу об убийстве Захарченко

МВД самопровозглашенной ДНР объявило в розыск двух человек в рамках расследования убийства главы республики Александра Захарченко. Мужчины находились в кафе «Сепар» в Донецке в момент взрыва. Киевский аналитик раскрыл выгоду Петра Порошенко от подрыва главы ДНР Захарченко

На своем сайте МВД ДНР опубликовало фотографии разыскиваемых лиц. В пресс-службе не уточнили, ищут ли их в качестве возможных свидетелей или подозреваемых. Ведомство просит граждан, которые имеют какие-либо сведения о местонахождении этих лиц, срочно обратиться в ближайший полицейский отдел.